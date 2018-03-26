Музей сексу і сексуальних культур світу

У Харкові працює єдиний на території України Музей сексуальних культур світу. Основний напрямок його діяльності - просвітницька і освітня робота з підлітками, сімейними парами, а також людьми, що збираються вступити в шлюб.

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Експозиція складається з десяти залів. Кожен зал присвячений сексуальній культурі окремої країни: Греція, Рим, Індія, Японія, Китай, країни Європи, Америки та Африки. Є окремий зал, присвячений сексуальним девіаціям (відхилення в сексуальній поведінці), сучасній сексуальній культурі, а також підлітковий зал, в якому знаходяться матеріали по анатомії, психології і фізіології людини. Там проводять лекції зі статевого виховання підлітків.

mykharkov.info

mykharkov.info

Відвідати музей можуть тільки повнолітні. Виняток - зал для підлітків, туди вхід дозволений з 15 років.

Адреса: вул. Мироносицька, 81А. Час роботи: Пн - Нд: з 11:00 до 19:00.