У Януковича отобрали вертолетную площадку: подробности

Вертолетную площадку бывшего президента Виктора Януковича передали коммунальному предприятию "Центр организации дорожного движения". Вместе с ней город получил и КВЦ "Парковый".

Сейчас здание под арестом в рамках уголовного производства. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Мы не собираемся отменять запланированные в КВЦ "Парковый" мероприятия. Мы будем менять негативный имидж этого объекта, проводить общегородские мероприятия и сделаем объект открытым для общества", - отметил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

Напомним, вертолетная площадка находится под арестом с 2017 года.

Как ранее писал OBOZREVATEL, киевлянин снял столичные развязки и пробки с высоты птичьего полета. Видео показывает движение автомобилей и пешеходов, ускоренное в 20 раз.