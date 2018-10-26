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У Януковича отобрали вертолетную площадку: подробности

1.7тЧитать материал на украинском

Вертолетную площадку бывшего президента Виктора Януковича передали коммунальному предприятию "Центр организации дорожного движения". Вместе с ней город получил и КВЦ "Парковый".

Сейчас здание под арестом в рамках уголовного производства. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

У Януковича отобрали вертолетную площадку: подробности
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"Мы не собираемся отменять запланированные в КВЦ "Парковый" мероприятия. Мы будем менять негативный имидж этого объекта, проводить общегородские мероприятия и сделаем объект открытым для общества", - отметил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

Напомним, вертолетная площадка находится под арестом с 2017 года.

Как ранее писал OBOZREVATEL, киевлянин снял столичные развязки и пробки с высоты птичьего полета. Видео показывает движение автомобилей и пешеходов, ускоренное в 20 раз.

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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Какая мелочь.. убить хотели, но мародерам тоже есть чем поживиться..
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