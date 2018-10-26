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В Киеве обновили одну из станций метро: фото и видео

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В Киеве на станции метро "Почайна" появилась новая надпись. Буквы установили активисты совместно с сотрудниками метрополитена.

Отметим, что решение об изменении названия станции "Петровка" на "Почайну", было принято в феврале 2018 года. Об этом на своей странице в Facebook написала активистка Аннабелла Морина.

В Киеве обновили одну из станций метро: фото и видео
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"Только что мы установили вместе с работниками метрополитена новое название станции Почайна на колейной стене. Завтра продолжим, сделаем последние штрихи, но это в любом случае уже финиш. И это же одновременно старт", - пишет Морина.

В Киеве обновили одну из станций метро: фото и видео
В Киеве обновили одну из станций метро: фото и видео

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинская группа Yurcash во главе с фронтменом Юрком Юрченко отпраздновала свое 14-летие уникальным, и как подчеркнули сами музыканты, действительно народным "туром". Музыканты прокатились с живыми выступлениями по всем станциям красной ветки столичного метро, играя в вагонах, на платформах и у входов в подземку.

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Marozov nikolay
Marozov nikolay
Зато как звучит! Обновили станцию метро!!
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