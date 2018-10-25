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''Муравейник'': киевлянин показал столицу с необычного ракурса

1.4тЧитать материал на украинском

Киевлянин снял столичные развязки и пробки с высоты птичьего полета. Видео показывает движение автомобилей и пешеходов ускоренные в 20 раз.

Одну локацию автор снимал в среднем 40 минут. Видео размещено на Youtube-канале "Человек с Земли".

''Муравейник'': киевлянин показал столицу с необычного ракурса
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"Ощущаешь ли ты себя частью большого города? Остановись. Почувствуй ритм Киева. Ты и люди вокруг создают движение в городе, и с каждым днём меняют его. Мы долго отбирали места, где лучше можно почувствовать ритм Киева. Вы узнали их?", - пишет автор ролика.

Пользователи сети восхитились видео.

''Муравейник'': киевлянин показал столицу с необычного ракурса
''Муравейник'': киевлянин показал столицу с необычного ракурса
''Муравейник'': киевлянин показал столицу с необычного ракурса
''Муравейник'': киевлянин показал столицу с необычного ракурса

Как ранее писал OBOZREVATEL, французы сняли рекламу в Киеве под песню российской армии.

Тема
Kyiv.City
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