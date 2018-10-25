''Муравейник'': киевлянин показал столицу с необычного ракурса

Киевлянин снял столичные развязки и пробки с высоты птичьего полета. Видео показывает движение автомобилей и пешеходов ускоренные в 20 раз.

Одну локацию автор снимал в среднем 40 минут. Видео размещено на Youtube-канале "Человек с Земли".

"Ощущаешь ли ты себя частью большого города? Остановись. Почувствуй ритм Киева. Ты и люди вокруг создают движение в городе, и с каждым днём меняют его. Мы долго отбирали места, где лучше можно почувствовать ритм Киева. Вы узнали их?", - пишет автор ролика.

Пользователи сети восхитились видео.

Как ранее писал OBOZREVATEL, французы сняли рекламу в Киеве под песню российской армии.