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У Януковича відібрали вертолітний майданчик: подробиці

2.1тЧитати матеріал російською

Вертолітний майданчик колишнього президента Віктора Януковича передали комунальному підприємству "Центр організації дорожнього руху". Разом із ним місто отримало і КВЦ "Парковий".

Наразі будівля перебуває під арештом у рамках кримінального провадження. Про це повідомляє прес-служба КМДА.

У Януковича відібрали вертолітний майданчик: подробиці
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"Ми не збираємося скасовувати заплановані у КВЦ "Парковий" заходи. Ми змінюватимемо негативний імідж цього об'єкта, проводитимемо загальноміські заходи та зробимо об'єкт відкритим для громади", — зазначив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Нагадаємо, вертолітний майданчик перебуває під арештом з 2017 року.

Як раніше писав OBOZREVATEL, киянин зняв столичні розв'язки та затори з висоти пташиного польоту. Відео показує рух автомобілів і пішоходів, прискорений в 20 разів.

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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Какая мелочь.. убить хотели, но мародерам тоже есть чем поживиться..
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