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Требовал доллары: в Одессе таксист оскандалился с иностранным туристом

1.3тЧитать материал на украинском

В Одессе таксист пытался обмануть туриста из Норвегии. Мужчина забыл свой телефон и документы в автомобиле. Когда он обнаружил пропажу - позвонил на собственный номер. Трубку взял неизвестный и сообщил, что готов вернуть потерянное за вознаграждение в 100 долларов.

Позже турист обратился в службу, через которую заказывал такси, но там ему не помогли. Об этом рассказал на своей страничке в Facebook активист Леонид Иванышко.

Требовал доллары: в Одессе таксист оскандалился с иностранным туристом
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Найти мобильный телефон удалось определив его местоположение.

"Далее все происходило быстро, подойдя к автомобилю я велел водителю отдать телефон с документами. Была у водителя в глазах растерянность и он сомневался где-то десять секунд, и только потом потянулся к бардачку", - пишет активист.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в одесском побережье наблюдается огромное количество медуз. Особенно много их в акватории Одесского порта в районе 15 и 16 причалов. Цвет медуз - от молочного до синего с красноватым оттенком. Встречаются особи до 30 сантиметров в диаметре.

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