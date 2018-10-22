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В Одессе заметили нашествие медуз: пугающие фото

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На одесском побережье наблюдается огромное количество медуз. Особенно много их в акватории Одесского порта в районе 15 и 16 причалов.

Цвет медуз - от молочного до синего с красноватым оттенком. Встречаются особи до 30 сантиметров в диаметре. Об этом сообщает "Думская".

В Одессе заметили нашествие медуз: пугающие фото
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В Одессе заметили нашествие медуз: пугающие фото
В Одессе заметили нашествие медуз: пугающие фото
В Одессе заметили нашествие медуз: пугающие фото
В Одессе заметили нашествие медуз: пугающие фото
В Одессе заметили нашествие медуз: пугающие фото

Как ранее писал OBOZREVATEL, в сети появились фото яркой и красочной осенней Одессы. Несмотря на то, что туристический сезон уже закончился - в этом городе многолюдно. Центральные улицы можно застать пустыми только ранним утром. Последние теплые дни осени многие стараются провести на пляже. А некоторые смельчаки даже купаются в море.

Тема
Odesa.City
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Так цэж агрэссивноБуряццкие боевые моллюски из псковско-алтайской, конно-медузной, боевого трехцветного знамени, подводной дивизии ГРУГШГОМОРФМДЕВМОЛАЫСПРНВ!
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