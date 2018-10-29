Вимагав долари: в Одесі таксист потрапив у скандал із іноземним туристом

В Одесі таксист намагався обдурити туриста з Норвегії. Чоловік забув свій телефон і документи в автомобілі. Коли він помітив це — подзвонив на власний номер. Трубку взяв невідомий і заявив, що готовий повернути втрачене за винагороду 100 доларів.

Пізніше турист звернувся у службу, через яку замовляв таксі, але там йому не допомогли. Про це розповів на своїй сторінці у Facebook активіст Леонід Іванишко.

Знайти мобільний телефон вдалося визначивши його місце розташування.

"Далі все відбувалося дуже швидко, підійшовши до автомобіля я велів водієві віддати телефон з документами. В очах у водія була розгубленість і він сумнівався секунд десять, й тільки потім потягнувся до бардачка", — пише активіст.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в одеському узбережжі спостерігається величезна кількість медуз. Особливо багато їх в акваторії Одеського порту в районі 15 і 16 причалів. Колір медуз — від молочного до синього з червонуватим відтінком. Зустрічаються особини до 30 сантиметрів у діаметрі.