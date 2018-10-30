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''При полном параде'': в Киеве заметили необычного водителя троллейбуса

3.3тЧитать материал на украинском

В Киеве заметили необычного водителя троллейбуса №25. Мужчина был в костюме, рубашке и даже с галстуком.

Фото на своей странице в Facebook разместил пользователь сети Сергей Шепель. В комментариях к снимку отметили, что этот водитель "всегда при параде".

''При полном параде'': в Киеве заметили необычного водителя троллейбуса
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"Не каждый день тебя везет водитель троллейбуса при полном параде: в костюме, желтой рубашке и с галстуком", - написал автор фото.

"Этот водитель всегда при параде", "Только мне он напоминает одного военного прокурора", - пишут в комментариях к снимку.

''При полном параде'': в Киеве заметили необычного водителя троллейбуса
''При полном параде'': в Киеве заметили необычного водителя троллейбуса

Ранее фото водителя троллейбуса по маршруту №14 Валентины Шостак в украинском национальном костюме удивило украинцев.

Как писал OBOZREVATEL, в одном из троллейбусов Николаева произошла массовая драка между пассажирами. При этом транспортное средство продолжало движение.

Тема
Kyiv.City
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