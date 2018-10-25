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В Николаеве произошла массовая драка в троллейбусе: видео

10.7тЧитать материал на украинском

В одном из троллейбусов Николаева произошла массовая драка между пассажирами. При этом транспортное средство продолжало движение.

Видео конфликта размещено на Youtube-канале "pedro pedro". В потасовке участвовали около 6 человек.

В Николаеве произошла массовая драка в троллейбусе: видео
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Участниками потасовки стали женщина, снимающая видео, ее дочь, а также еще двое мужчин и женщина. Автор ролика также сообщает, что спровоцировала драку водитель троллейбуса.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Днепре на улице Казакова из пневматического оружия расстреляли троллейбусы №16 и 21. Кроме них, пострадала еще и маршрутка №124. Движение в обе стороны проспекта Гагарина было остановлено.

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