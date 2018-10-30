''Сборище садистов'': в сети разгорелся скандал вокруг школы на Львовщине

В сети разгорелся очередной скандал вокруг украинской школы. На Львовщине учительница переместила парту девочки так, чтобы одноклассники сидели спиной к ней.

Такое решение она приняла после того, как мама ребенка не сдала деньги на учебники. Об этом пользователь сети Лидия Гарасим написала в сообществе "Батьки SOS".

"Мама многодетной семьи не нашла денег на учебники, учительница продавала в классе. Преподаватель объявила на весь класс, что ребенку не дали тетрадь, потому что мама не сдала денег, и переместили ее парту так, чтобы одноклассники сидели спиной к ней. После того, как учительница увидела, что мама сфотографировала обстановку в классе, парты было вновь переставлено", - пишет автор поста.

Пользователи сети возмущены таким поведением учительницы.

Как ранее писал OBOZREVATEL, ученица 6-го класса харьковской школе № 151 Диана, которую унизили из-за отказа родителей участвовать в поборах и не угостили тортом, после инцидента стала получать сообщения с оскорблениями.