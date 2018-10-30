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''Сборище садистов'': в сети разгорелся скандал вокруг школы на Львовщине

2.1тЧитать материал на украинском

В сети разгорелся очередной скандал вокруг украинской школы. На Львовщине учительница переместила парту девочки так, чтобы одноклассники сидели спиной к ней.

Такое решение она приняла после того, как мама ребенка не сдала деньги на учебники. Об этом пользователь сети Лидия Гарасим написала в сообществе "Батьки SOS".

''Сборище садистов'': в сети разгорелся скандал вокруг школы на Львовщине
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"Мама многодетной семьи не нашла денег на учебники, учительница продавала в классе. Преподаватель объявила на весь класс, что ребенку не дали тетрадь, потому что мама не сдала денег, и переместили ее парту так, чтобы одноклассники сидели спиной к ней. После того, как учительница увидела, что мама сфотографировала обстановку в классе, парты было вновь переставлено", - пишет автор поста.

''Сборище садистов'': в сети разгорелся скандал вокруг школы на Львовщине

Пользователи сети возмущены таким поведением учительницы.

''Сборище садистов'': в сети разгорелся скандал вокруг школы на Львовщине
''Сборище садистов'': в сети разгорелся скандал вокруг школы на Львовщине
''Сборище садистов'': в сети разгорелся скандал вокруг школы на Львовщине
''Сборище садистов'': в сети разгорелся скандал вокруг школы на Львовщине

Как ранее писал OBOZREVATEL, ученица 6-го класса харьковской школе № 151 Диана, которую унизили из-за отказа родителей участвовать в поборах и не угостили тортом, после инцидента стала получать сообщения с оскорблениями.

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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Не верю! В Европе не может такого быть
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