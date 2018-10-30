МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
LTE планшету Взяти участь
Приз
Реєстрація
КияниМедОбоз

/Новини

''При повному параді'': у Києві помітили незвичайного водія тролейбуса

Читати матеріал російською

У Києві помітили незвичайного водія тролейбуса №25. Чоловік був у костюмі, сорочці і навіть з краваткою.

Фото на своїй сторінці в Facebook розмістив користувач мережі Сергій Шепель. У коментарях до знімка pfзначили, що цей водій "завжди при параді".

''При повному параді'': у Києві помітили незвичайного водія тролейбуса
Новини
''Збіговисько садистів'': в мережі розгорівся скандал навколо школи на Львівщині

"Не кожен день тебе везе водій тролейбуса при повному параді: у костюмі, жовтій сорочці і з краваткою", - написав автор фото.

"Цей водій завжди при параді", "Тільки мені він нагадує одного військового прокурора", - пишуть в коментарях до знімка.

''При повному параді'': у Києві помітили незвичайного водія тролейбуса
''При повному параді'': у Києві помітили незвичайного водія тролейбуса

Раніше, фото водія тролейбуса за маршрутом №14 Валентини Шостак в українському національному костюмі здивувало українців.

Як писав OBOZREVATEL, в одному з тролейбусів Миколаєва сталася масова бійка між пасажирами. При цьому транспортний засіб продовжував рух.

Тема
Kyiv.City
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
6
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги