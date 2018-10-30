''При повному параді'': у Києві помітили незвичайного водія тролейбуса

У Києві помітили незвичайного водія тролейбуса №25. Чоловік був у костюмі, сорочці і навіть з краваткою.

Фото на своїй сторінці в Facebook розмістив користувач мережі Сергій Шепель. У коментарях до знімка pfзначили, що цей водій "завжди при параді".

"Не кожен день тебе везе водій тролейбуса при повному параді: у костюмі, жовтій сорочці і з краваткою", - написав автор фото.

"Цей водій завжди при параді", "Тільки мені він нагадує одного військового прокурора", - пишуть в коментарях до знімка.

Раніше, фото водія тролейбуса за маршрутом №14 Валентини Шостак в українському національному костюмі здивувало українців.

Як писав OBOZREVATEL, в одному з тролейбусів Миколаєва сталася масова бійка між пасажирами. При цьому транспортний засіб продовжував рух.