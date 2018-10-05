''Посидеть в каштане'': в сети показали необычное место в Киеве

Экскурсовод София Грабовецкая рассказала о необычном музее в Киеве. Тут можно "повисеть" на Монументе Независимости и даже посидеть в каштане.

Необычное место находится в центре столицы на улице Сагайдачного 41. Об этом Грабовецкая написала на своей странице в Facebook.

"Развлекательное заведение открылось на Подоле недавно. Внутри два зала. В одном 18 локаций для фотографий, в другом - 24. Приятно, что есть возможность сделать "киевские" фотографии: повиснуть на Монументе Независимости, посидеть в каштане, украсить собой Киевский торт", - пишет девушка.

Экскурсовод отметила, что входной билет в один зал стоит 120 грн. Профессиональная съемка для пары с обработкой 30 фото: 600 грн, а без обработки - 300 грн.

Как ранее писал OBOZREVATEL, главную улицу страны уже в 2019 году ожидает масштабная реконструкция. Городские власти задумали капитально обновить ее к следующему лету.