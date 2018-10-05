На Крещатике задумали масштабную реконструкцию: что об этом известно

Главную улицу страны уже в 2019 году ожидает масштабная реконструкция.

Как пишет "Сегодня", городские власти задумали капитально обновить ее к следующему лету.

Фото: smartclever.com.ua

"Планируется переложить тротуарное покрытие, которое местами пришло в полную негодность, и обновить проезжую часть", – рассказали журналистам в столичной мэрии.

Согласно предварительному плану, на улице также восстановят неработающий гранитный фонтан у входа в Пассаж. Его установили в начале 2000 года.

Насколько известно, последний раз масштабный ремонт на Крещатике проводили в 2014 году после событий на Евромайдане. Тогда на улице отремонтировали поврежденное асфальтное покрытие, местами перестелили тротуарную плитку, отремонтировали лавочки, урны, восстановили газоны.

Как сообщал OBOZREVATEL, метро Киева начало продажу сувениров. Всего в продаже будет пять видов товаров: брелок в виде жетона метро, магнит в форме жетона, магнит с изображением станции "Золотые ворота", кружка и футболка.