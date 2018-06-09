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"Мир великанов": в Киеве покажут гигантские инсталляции из цветов

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В Киеве в Печерском ландшафтном парке "Певческое поле" 15 июня открывается выставка цветов "Мир великанов".

Как сообщает пресс-служба "Киевзеленбуда", из 200 тысяч цветов дизайнеры создали невероятные гигантские инсталляции.

Посетители выставки смогут рассмотреть цветочные предметы быта гигантского человека: от огромной палитры с красками до обуви и губной помады невиданного размера.

Также гостей выставки ожидают:

  • самая длинная всесезонная тюбинг-горка - 70 м настоящей радости и адреналина для детей и взрослых;

  • праздничные мероприятия;

  • детский парк аттракционов;

  • первый и самый большой веревочный парк в центре Киева;

  • кинотеатр под открытым небом;

  • ярмарка хендмейда;

  • пикники.

В день открытия (15 июня) выставка будет работать с 12:00 до 21:00. В другие дни (с 16.06 по 15.07) посетить "Мир великанов" можно будет с 9:00 до 21:00.

Как сообщал CityOboz, в музеи Киева в июне можно сходить бесплатно.

Тема
Kyiv.City
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