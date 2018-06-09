"Мир великанов": в Киеве покажут гигантские инсталляции из цветов

В Киеве в Печерском ландшафтном парке "Певческое поле" 15 июня открывается выставка цветов "Мир великанов".
Как сообщает пресс-служба "Киевзеленбуда", из 200 тысяч цветов дизайнеры создали невероятные гигантские инсталляции.
Посетители выставки смогут рассмотреть цветочные предметы быта гигантского человека: от огромной палитры с красками до обуви и губной помады невиданного размера.
Также гостей выставки ожидают:
самая длинная всесезонная тюбинг-горка - 70 м настоящей радости и адреналина для детей и взрослых;
праздничные мероприятия;
детский парк аттракционов;
первый и самый большой веревочный парк в центре Киева;
кинотеатр под открытым небом;
ярмарка хендмейда;
пикники.
В день открытия (15 июня) выставка будет работать с 12:00 до 21:00. В другие дни (с 16.06 по 15.07) посетить "Мир великанов" можно будет с 9:00 до 21:00.
Как сообщал CityOboz, в музеи Киева в июне можно сходить бесплатно.