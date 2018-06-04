Вход бесплатный: в какие музеи Киева сходить в июне

Киевские музеи раз в месяц открывают двери для всех желающих абсолютно бесплатно. Приобщиться к прекрасному и не потратить при этом ни копейки можно в следующих учреждениях культуры:
4 июня
Музей истории Киева, ул. Б. Хмельницкого, 7;
Литературно-мемориальный музей М. Булгакова, Андреевский спуск, 13;
Национальный музей украинского декоративного искусства, ул. Лаврская, 9;
Национальный музей "Мемориал жертв Голодомора", ул. Лаврская, 3.
5 июня
Музей Пушкина, ул. Кудрявская, 9;
Музей шестидесятников, ул. О. Гончара, 33;
Музей шестидесятников
Музей Шолом-Алейхема, ул. Б. Васильковская, 5а.
6 июня
Национальный музей "Киевская картинная галерея", ул. Терещенковская, 9 (до 14:00);
Киевская картинная галерея
Национальный научно-природоведческий музей, ул. Богдана Хмельницкого, 15 (10:00 - 13:00);
Музей им. Ханенко, ул. Терещенковская, 15/17.
7 июня
Музей выдающихся деятелей украинской культуры Л. Украинки, М. Лысенко, П. Саксаганского, М. Старицкого, ул. Саксаганского, 97/95б/95.
12 июня
Музей-мастерская Кавалеридзе, Андреевский спуск, 21.
21 июня
Музей выдающихся деятелей украинской культуры Л. Украинки, М. Лысенко, П. Саксаганского, М. Старицкого, ул. Саксаганского, 97/95б/95.
24 июня
Литературно-мемориальный музей-квартира П. Тычины, ул. Терещенковская, 5;
Литературно-мемориальный музей Максима Рыльского, ул. М. Рыльского, 7;
Литературно-мемориальный дом-музей М. Заньковецкой, ул. Б. Васильковская, 121;
Национальный художественный музей Украины, ул. Грушевского, 6.
25 июня
Национальный музей истории Украины, ул. Владимирская, 2;
Музей театрального, музыкального и киноискусства Украины, ул. Лаврская, 9, к. 26;
Музей гетманства, ул. Спасская, 16б.
27 июня
Национальный музей литературы Украины, ул. Б. Хмельницкого, 11;
Национальный музей литературы Украины
Литературно-мемориальный дом-музей Т. Г. Шевченко, ул. Т. Шевченко, 8а.
Национальный заповедник "София Киевская", ул. Владимирская, 24.
Как сообщал CityOboz, в музее Киева случайно нашли старинную записку из прошлого.