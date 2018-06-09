"Світ велетнів": у Києві покажуть гігантські інсталяції з квітів

У Києві в Печерському ландшафтному парку "Співоче поле" 15 червня відкривається виставка квітів "Мир велетнів".

Як повідомляє прес-служба "Київзеленбуду", з 200 тисяч квітів дизайнери створили неймовірні гігантські інсталяції.

Відвідувачі виставки зможуть розглянути квіткові предмети побуту гігантської людини: від величезної палітри з фарбами до взуття і губної помади небаченого розміру.

Також гостей виставки чекають:

найдовша всесезонна тюбинг-гірка - 70 м справжньої радості і адреналіну для дітей і дорослих;

святкові заходи;

дитячий парк атракціонів;

перший і найбільший мотузковий парк в центрі Києва;

кінотеатр під відкритим небом;

ярмарок хендмейд;

пікніки.

У день відкриття (15 червня) виставка буде працювати з 12:00 до 21:00. В інші дні (з 16.06 по 15.07) відвідати "Мир велетнів" можна буде з 9:00 до 21:00.

Як повідомляв CityOboz, в музеї Києва в червні можна сходити безкоштовно.