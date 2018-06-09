"Світ велетнів": у Києві покажуть гігантські інсталяції з квітів

У Києві в Печерському ландшафтному парку "Співоче поле" 15 червня відкривається виставка квітів "Мир велетнів".
Як повідомляє прес-служба "Київзеленбуду", з 200 тисяч квітів дизайнери створили неймовірні гігантські інсталяції.
Відвідувачі виставки зможуть розглянути квіткові предмети побуту гігантської людини: від величезної палітри з фарбами до взуття і губної помади небаченого розміру.
Також гостей виставки чекають:
найдовша всесезонна тюбинг-гірка - 70 м справжньої радості і адреналіну для дітей і дорослих;
святкові заходи;
дитячий парк атракціонів;
перший і найбільший мотузковий парк в центрі Києва;
кінотеатр під відкритим небом;
ярмарок хендмейд;
пікніки.
У день відкриття (15 червня) виставка буде працювати з 12:00 до 21:00. В інші дні (з 16.06 по 15.07) відвідати "Мир велетнів" можна буде з 9:00 до 21:00.
Як повідомляв CityOboz, в музеї Києва в червні можна сходити безкоштовно.