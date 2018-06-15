Как строили морвокзал в Одессе: уникальные архивные фото

В сети показали архивные фотографии строительства морского вокзала в Одессе, который является крупнейшим в Украине и одним из самых больших в Восточной Европы.

Снимки опубликовал актер и блогер Яков Гопп. Как пишет "048.ua", 7 июля исполнится ровно 50 лет со дня торжественного открытия морвокзала.

В 1970 году вдоль Потемкинской лестницы на смену устаревшему фуникулеру также построили и открыли эскалатор. Последний к 90-м годам перестал работать, а в 2005 на его месте вновь открыли фуникулер.

048.ua

048.ua

048.ua

048.ua

Как сообщал CityOboz, в сети показали, как выглядел вокзала Киева в конце ХIХ – нач. ХХ века.