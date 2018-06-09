Как выглядел Харьков в 60-х годах: опубликованы фото

В сети показали фотографии Харькова, сделанные в 60-х годах прошлого века. На снимках можно увидеть Центральный универмаг, Медицинский институт, площадь Конституции (в прошлом – площадь Тевелева), проспект Науки (в прошлом – проспект Ленина) и другие места.

Для Харькова это десятилетие было периодом подъема, пишет sq.com.ua.

1 ноября 1962 года Харьков стал городом-миллионником. Еще одно событие, важное для местных жителей, произошло 20 января 1967 года: с конвейера легендарного ХТЗ сошел миллионный трактор. В те времена завод выпускал примерно по 70-80 тысяч машин в год.

В 1960 году футбольный клуб "Авангард" впервые выступил в высшей лиге (класс "А") всесоюзного чемпионата. А в 1967-м получил современное название – "Металлист".

А 15 июля 1968 года началось строительство Харьковского метрополитена.

sq.com.ua

sq.com.ua

sq.com.ua

sq.com.ua

sq.com.ua

sq.com.ua

sq.com.ua

sq.com.ua

sq.com.ua

sq.com.ua

sq.com.ua

sq.com.ua

sq.com.ua

Ранее CityOboz опубликовал черно-белые снимки Киева, сделанные в середине ХХ века.