Вокзал Киева в ХIХ веке: в сети показали уникальное архивное фото

В сети показали, как выглядел вокзала Киева в конце ХIХ – нач. ХХ века.

"Фото 1900-х годов. Старый, уютный вокзал 1868 года в стиле неоготика, пара экипажей, брусчатка, деревянный забор, дама с зонтом, бабушка и девочка в чепчиках. Очень "киевская" фотография, точно передает суть дореволюционного Киева", – подписан снимок в паблике "Клуб коренного киевлянина".

facebook.com/kiev.klab

В комментариях под постом пользователи соцсетей сразу отметили, что старый вокзал выглядит совсем другим без McDonald's и других заведений.

Ранее CityOboz показал снимки старинного Львова, сделанные с высоты птичьего полета.