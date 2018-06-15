Як будували морвокзал в Одесі: унікальні архівні фото

У мережі показали архівні фотографії будівництва морського вокзалу в Одесі, який є найбільшим в Україні і одним з найбільших у Східній Європі.
Знімки опублікував актор і блогер Яків Гопп. Як пише "048.ua" , 7 липня виповниться рівно 50 років з дня урочистого відкриття морвокзалу.
У 1970 році уздовж Потьомкінських сходів замість застарілого фунікулеру також побудували і відкрили ескалатор. Останній до 90-х років перестав працювати, а в 2005 на його місці знову відкрили фунікулер.
048.ua
048.ua
048.ua
048.ua
Як повідомляв CityOboz, в мережі показали, як виглядав вокзал Києва в кінці ХІХ - поч. ХХ століття.