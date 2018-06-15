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Як будували морвокзал в Одесі: унікальні архівні фото

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У мережі показали архівні фотографії будівництва морського вокзалу в Одесі, який є найбільшим в Україні і одним з найбільших у Східній Європі.

Знімки опублікував актор і блогер Яків Гопп. Як пише "048.ua" , 7 липня виповниться рівно 50 років з дня урочистого відкриття морвокзалу.

У 1970 році уздовж Потьомкінських сходів замість застарілого фунікулеру також побудували і відкрили ескалатор. Останній до 90-х років перестав працювати, а в 2005 на його місці знову відкрили фунікулер.

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048.ua

048.ua

048.ua

048.ua

Як повідомляв CityOboz, в мережі показали, як виглядав вокзал Києва в кінці ХІХ - поч. ХХ століття.

Тема
Odesa.City
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