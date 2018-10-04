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КияниМедОбоз

''Это Олежка Винник'': в Днепре заметили полуголого мужчину на улице

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В Днепре заметили полуголого мужчину, который разгуливал по улице. Он ходил в одних шортах и босиком.

Пользователи сети отметили, что мужчина похож на Олега Винника. Фото разместили в Instagram на странице “Х****й Днепр, пишет "ДП" .

''Это Олежка Винник'': в Днепре заметили полуголого мужчину на улице

“Одеться по погоде задача трудная, а для некоторых непосильная”, - написали на странице.

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В комментариях к фото отметили, что возможно мужчина закаляется.

''Это Олежка Винник'': в Днепре заметили полуголого мужчину на улице

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Запорожье на проспекте Соборном обнаружили полуголого мужчину. Он разгуливал по городу в одних трусах. Пользователи сети отметили, что уже не в первый раз видят "Маугли". Ранее он был замечен на улице Кияшка возле Запорожского института экономики и информационных технологий.

Тема
Dnipro.City
Место
УкраинаДнепр
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andreyev andrei
andreyev andrei
Обоз, вы дебилы? Вы представляете, как выглядят полуголые люди?😁
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