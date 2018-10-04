''Это Олежка Винник'': в Днепре заметили полуголого мужчину на улице

В Днепре заметили полуголого мужчину, который разгуливал по улице. Он ходил в одних шортах и босиком.

Пользователи сети отметили, что мужчина похож на Олега Винника. Фото разместили в Instagram на странице “Х****й Днепр, пишет "ДП" .

“Одеться по погоде задача трудная, а для некоторых непосильная”, - написали на странице.

В комментариях к фото отметили, что возможно мужчина закаляется.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Запорожье на проспекте Соборном обнаружили полуголого мужчину. Он разгуливал по городу в одних трусах. Пользователи сети отметили, что уже не в первый раз видят "Маугли". Ранее он был замечен на улице Кияшка возле Запорожского института экономики и информационных технологий.