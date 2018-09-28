''Сталеваровский Маугли'': в Запорожье по улице разгуливал мужчина в трусах

В Запорожье на проспекте Соборном обнаружили полуголого мужчину. Он разгуливал по городу в одних трусах.

Пользователи сети отметили, что уже не в первый раз видят "Маугли". Ранее он был замечен на улице Кияшка возле Запорожского института экономики и информационных технологий. Видео разместили на странице "its_zp".

"В городских каменных джунглях города, был обнаружен Сталеваровский Маугли", - подписал видео автор.

Пользователям сети понравилось видео, они посчитали его забавным.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Запорожье водитель избил пешехода за нарушение правил дорожного движения.