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''Сталеваровский Маугли'': в Запорожье по улице разгуливал мужчина в трусах

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В Запорожье на проспекте Соборном обнаружили полуголого мужчину. Он разгуливал по городу в одних трусах.

Пользователи сети отметили, что уже не в первый раз видят "Маугли". Ранее он был замечен на улице Кияшка возле Запорожского института экономики и информационных технологий. Видео разместили на странице "its_zp".

''Сталеваровский Маугли'': в Запорожье по улице разгуливал мужчина в трусах
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"В городских каменных джунглях города, был обнаружен Сталеваровский Маугли", - подписал видео автор.

Пользователям сети понравилось видео, они посчитали его забавным.

''Сталеваровский Маугли'': в Запорожье по улице разгуливал мужчина в трусах
''Сталеваровский Маугли'': в Запорожье по улице разгуливал мужчина в трусах
''Сталеваровский Маугли'': в Запорожье по улице разгуливал мужчина в трусах
''Сталеваровский Маугли'': в Запорожье по улице разгуливал мужчина в трусах
''Сталеваровский Маугли'': в Запорожье по улице разгуливал мужчина в трусах
''Сталеваровский Маугли'': в Запорожье по улице разгуливал мужчина в трусах
''Сталеваровский Маугли'': в Запорожье по улице разгуливал мужчина в трусах

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Запорожье водитель избил пешехода за нарушение правил дорожного движения.

Тема
Zaporizhzhia.City
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