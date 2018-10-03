"Осень, падают балконы": киевляне пожаловались на аварийное состояние домов

В центре Киева в Шевченковском районе в жилом многоэтажном доме на улице Шолуденка, 7, обвалился балкон второго этажа.
Об этом сообщил житель Киевской области Сергей Клюс на своей странице в социальной сети Facebook и прикрепил соответствующее фото.
"Ул. Шолуденко 7, упал балкон второго этажа", - написал он под фото.
Также в комментариях мужчина добавил фото балкона четвертого этажа этого же дома.
"4 этаж на подходе", - написал он.
"Осень, опадают балконы...", "Устал", - шутят пользователи соцсети.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Каменском Днепропетровской области на жилмассиве "Днепрострой" произошло чрезвычайное происшествие. На втором этаже жилого дома по ул. Кольцевая, 4 обвалился балкон вместе с людьми.