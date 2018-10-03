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"Осень, падают балконы": киевляне пожаловались на аварийное состояние домов

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В центре Киева в Шевченковском районе в жилом многоэтажном доме на улице Шолуденка, 7, обвалился балкон второго этажа.

Об этом сообщил житель Киевской области Сергей Клюс на своей странице в социальной сети Facebook и прикрепил соответствующее фото.

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"Ул. Шолуденко 7, упал балкон второго этажа", - написал он под фото.

"Осень, падают балконы": киевляне пожаловались на аварийное состояние домов
"Осень, падают балконы": киевляне пожаловались на аварийное состояние домов

Также в комментариях мужчина добавил фото балкона четвертого этажа этого же дома.

"4 этаж на подходе", - написал он.

"Осень, падают балконы": киевляне пожаловались на аварийное состояние домов

"Осень, опадают балконы...", "Устал", - шутят пользователи соцсети.

"Осень, падают балконы": киевляне пожаловались на аварийное состояние домов
"Осень, падают балконы": киевляне пожаловались на аварийное состояние домов

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Каменском Днепропетровской области на жилмассиве "Днепрострой" произошло чрезвычайное происшествие. На втором этаже жилого дома по ул. Кольцевая, 4 обвалился балкон вместе с людьми.

Тема
Kyiv.City
Место
УкраинаКиев
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