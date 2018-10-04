День учителя 2018: как оригинально поздравить

День учителя в Украине отмечают в первое воскресенье октября. В 2018 году это - 7 октября.
Из-за того, что праздник отмечают в выходной день, учителей поздравляют в пятницу или субботу. OBOZREVATEL предлагает лучшие варианты оригинальных поздравлений в стихах и прозе.
Поздравления ко Дню учителя в стихах
Учитель — благородная профессия.
Вы жизни этой объясняете азы.
И нет работы в мире интереснее,
Чем та, что для себя избрали Вы!
Я Вас хочу поздравить с Днем учителя
И пожелать здоровья, долгих лет,
Желаю я, чтоб Ваш ангел-хранитель
Вас уберег от самых разных бед!
С днем учителя поздравить
Мне вас разрешите.
Этим званием святым
В жизни дорожите.
Ведь профессии благой
Вы отдали годы.
Пусть обходят стороной
Дом ваш все невзгоды.
Вам терпения желаю
И детишек бойких.
Пусть лишь с радостью проходят
Все ваши уроки.
Обученье ребятишек...
Этот дар не многим дан.
С днем учителя поздравим
Всех, кому он по зубам!
Заслужили вы по праву
Счастья, смеха и любви,
Чтобы все было по нраву,
Без изъянов и тоски!
Все ученики пусть будут
Вам как лучшие друзья,
Жизнь подарками балует,
И благоволит судьба!
Поздравления ко Дню учителя в прозе
Великое и благородное слово — учитель! Вы счастливые люди, потому что работаете по призванию сердца и души! Пусть не всегда бывает легко, пусть ваши будни порой наполнены хлопотами, неприятностями или заботами, но вы несете детям мудрость, учение и доброту! В День учителя разрешите поздравить вас и пожелать неувядаемого оптимизма, крепчайшего здоровья, красоты тела и бодрости духа! Любите и будьте любимы! Теплоты и терпения в общении с учениками, уважения и высокой оценки от коллег, благодарности и признательности от родителей! Любви и понимания в ваших семьях, здоровья, счастья и мира
Профессия учителя одна из самых важных и сложных, ведь учитель не только дает знания. Огромных душевных сил стоит разглядеть в каждом своем учение "золотое зернышко" и помочь ему прорасти. Пусть каждый учитель получает огромную отдачу от своих учеников. Пусть всегда будут силы и желание заходить в класс с улыбкой. Желаем хорошего здоровья, душевного равновесия и педагогических побед.