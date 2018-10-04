День учителя 2018: как оригинально поздравить

День учителя в Украине отмечают в первое воскресенье октября. В 2018 году это - 7 октября.

Из-за того, что праздник отмечают в выходной день, учителей поздравляют в пятницу или субботу. OBOZREVATEL предлагает лучшие варианты оригинальных поздравлений в стихах и прозе.

Поздравления ко Дню учителя в стихах

Учитель — благородная профессия.

Вы жизни этой объясняете азы.

И нет работы в мире интереснее,

Чем та, что для себя избрали Вы!

Я Вас хочу поздравить с Днем учителя

И пожелать здоровья, долгих лет,

Желаю я, чтоб Ваш ангел-хранитель

Вас уберег от самых разных бед!

С днем учителя поздравить

Мне вас разрешите.

Этим званием святым

В жизни дорожите.

Ведь профессии благой

Вы отдали годы.

Пусть обходят стороной

Дом ваш все невзгоды.

Вам терпения желаю

И детишек бойких.

Пусть лишь с радостью проходят

Все ваши уроки.

Обученье ребятишек...

Этот дар не многим дан.

С днем учителя поздравим

Всех, кому он по зубам!

Заслужили вы по праву

Счастья, смеха и любви,

Чтобы все было по нраву,

Без изъянов и тоски!

Все ученики пусть будут

Вам как лучшие друзья,

Жизнь подарками балует,

И благоволит судьба!

Поздравления ко Дню учителя в прозе

Великое и благородное слово — учитель! Вы счастливые люди, потому что работаете по призванию сердца и души! Пусть не всегда бывает легко, пусть ваши будни порой наполнены хлопотами, неприятностями или заботами, но вы несете детям мудрость, учение и доброту! В День учителя разрешите поздравить вас и пожелать неувядаемого оптимизма, крепчайшего здоровья, красоты тела и бодрости духа! Любите и будьте любимы! Теплоты и терпения в общении с учениками, уважения и высокой оценки от коллег, благодарности и признательности от родителей! Любви и понимания в ваших семьях, здоровья, счастья и мира

Профессия учителя одна из самых важных и сложных, ведь учитель не только дает знания. Огромных душевных сил стоит разглядеть в каждом своем учение "золотое зернышко" и помочь ему прорасти. Пусть каждый учитель получает огромную отдачу от своих учеников. Пусть всегда будут силы и желание заходить в класс с улыбкой. Желаем хорошего здоровья, душевного равновесия и педагогических побед.