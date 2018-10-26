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Американец восхитился одним из городов Украины: видео

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Американец Питер Сантенелло поделился впечатлениями об одном из городов Украины. Мужчина побывал в Харькове и восхитился его архитектурой и жителями.

Ролик Сантенелло разместил на своем Youtube-канале. Он отметил, что в Харькове очень красивое метро.

Американец восхитился одним из городов Украины: видео
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"Я провел несколько дней в этом недооцененном, но впечатляющем городе. Действительно, я даже не знаю почему это место не получает большее признание", - написал Сантенелло.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Сантенелло побывал в Закарпатской области и поднялся на Говерлу. Он отметил, что Запад и Восток страны выглядят так, будто это два разных мира. Мужчина был удивлен количеством церквей, невероятной природой и добродушностью людей.

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