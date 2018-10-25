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"Бьют тревогу": сеть взволновала угроза экологической катастрофы на Львовщине

1.2тЧитать материал на украинском

Жители села Поречье, что в Городецком районе на Львовщине, бьют тревогу из-за угрожающей экологической ситуации на реке Верещица.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила народный депутат ВО "Свобода" Ирина Сех.

"Несколько дней назад люди заметили, что из реки на берег массово вылезают раки, причем все они покрыты темной слизью, от них слышится неприятный запах. Сама река тоже покрыта пленкой, вода мутного серого цвета", - написала Ирина.

"Бьют тревогу": сеть взволновала угроза экологической катастрофы на Львовщине
"Бьют тревогу": сеть взволновала угроза экологической катастрофы на Львовщине

Сех рассказала, что жители обращались в экологическую инспекцию с просьбой взять пробу воды, но их проигнорировали. Также она отметила, что люди умоляют о помощи и боятся, что потеряют драгоценное время.

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"Бьют тревогу": сеть взволновала угроза экологической катастрофы на Львовщине
"Бьют тревогу": сеть взволновала угроза экологической катастрофы на Львовщине
"Бьют тревогу": сеть взволновала угроза экологической катастрофы на Львовщине

"Я призываю компетентные органы, контролирующие сохранения окружающей среды, а также общественные экологические организации: давайте не допустим очередного экологического бедствия на Львовщине и сделаем это вовремя!" - отметила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, жители Запорожья жалуются на смог, который нависает над городом из-за выбросов заводов.

Место
УкраинаЛьвов
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