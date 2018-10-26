Американець захопився одним з міст України: відео

Американець Пітер Сантенелло поділився враженнями про одне з міст України. Чоловік побував в Харкові і захопився його архітектурою і жителями.

Ролик Сантенелло розмістив на своєму Youtube-каналі. Він зазначив, що в Харкові дуже красиве метро.

"Я провів кілька днів у цьому недооціненому, але вражаючому місті. Дійсно, я навіть не знаю чому це місце не отримує більше визнання", - написав Сантенелло.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Сантенелло побував в Закарпатській області та піднявся на Говерлу. Він зазначив, що Захід і Схід країни виглядають так, ніби це два різні світи. Чоловік був здивований кількістю церков, неймовірною природою і доброзичливими людьми.