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Американець захопився одним з міст України: відео

5.4тЧитати матеріал російською

Американець Пітер Сантенелло поділився враженнями про одне з міст України. Чоловік побував в Харкові і захопився його архітектурою і жителями.

Ролик Сантенелло розмістив на своєму Youtube-каналі. Він зазначив, що в Харкові дуже красиве метро.

Американець захопився одним з міст України: відео
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"Я провів кілька днів у цьому недооціненому, але вражаючому місті. Дійсно, я навіть не знаю чому це місце не отримує більше визнання", - написав Сантенелло.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Сантенелло побував в Закарпатській області та піднявся на Говерлу. Він зазначив, що Захід і Схід країни виглядають так, ніби це два різні світи. Чоловік був здивований кількістю церков, неймовірною природою і доброзичливими людьми.

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Проходил мимо
Проходил мимо
Что то на фото у него какой то испуганный взгляд)
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Проходил мимо
Проходил мимо
Сохар Лидия, Мне в вашей нищей стране делать нечего.
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Сохар Лидия
Сохар Лидия
Проходил мимо, видимо ты проходил мимо и испугал его.
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