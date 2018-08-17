18 августа 2018: какой сегодня праздник

18 августа отмечают несколько украинских и международных праздников, а также годовщин исторических событий. В подборке – самые интересные из них.
Именины Дарии и Марии, открыт спутник Марса - Фобос, родился Эдвард Нортон, - OBOZREVATEL рассказывает, что значит этот день для истории.
Именины 18 августа
Дария, Евдокия, Мария.
Также 18 августа
1826 — Шотландский исследователь Александер Гордон Лэинг (Alexander Gordon Laing) первым из европейцев достиг древнего города Томбукту на берегу Нигера.
1868 — Французский астроном Пьер Жансен обнаружил в солнечном спектре новый элемент — гелий.
1877 — американский астроном Асаф Холл открыл спутник Марса — Фобос.
Родились 18 августа
1793 — Жан-Антуан-Симеон Форт, французский художник.
1957 — Кароль Буке, французская актриса, модель рекламы духов "Шанель".
1964 — Энди Дерис, вокалист немецкой пауэр-метал группы "Helloween".
1969 — Эдвард Нортон, американский киноактер.
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