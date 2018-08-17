18 августа 2018: какой сегодня праздник

18 августа отмечают несколько украинских и международных праздников, а также годовщин исторических событий. В подборке – самые интересные из них.

Именины Дарии и Марии, открыт спутник Марса - Фобос, родился Эдвард Нортон, - OBOZREVATEL рассказывает, что значит этот день для истории.

Именины 18 августа

Дария, Евдокия, Мария.

Также 18 августа

1826 — Шотландский исследователь Александер Гордон Лэинг (Alexander Gordon Laing) первым из европейцев достиг древнего города Томбукту на берегу Нигера.

1868 — Французский астроном Пьер Жансен обнаружил в солнечном спектре новый элемент — гелий.

1877 — американский астроном Асаф Холл открыл спутник Марса — Фобос.

Родились 18 августа

1793 — Жан-Антуан-Симеон Форт, французский художник.

1957 — Кароль Буке, французская актриса, модель рекламы духов "Шанель".

1964 — Энди Дерис, вокалист немецкой пауэр-метал группы "Helloween".

1969 — Эдвард Нортон, американский киноактер.

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