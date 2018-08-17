18 серпня 2018: яке сьогодні свято

18 серпня відзначають кілька українських та міжнародних свят, а також річниць історичних подій. У добірці - найцікавіші з них.

Іменини Дарії і Марії, відкритий супутник Марса - Фобос, народився Едвард Нортон, - OBOZREVATEL розповідає, що означає цей день для історії.

Іменини 18 серпня

Дарія, Євдокія, Марія.

Також 18 серпня

1826 - шотландський дослідник Александер Гордон Леінг (Alexander Gordon Laing) першим з європейців досяг стародавнього міста Томбукту на березі Нігера.

1868 - Французький астроном П'єр Жансен виявив в сонячному спектрі новий елемент - гелій.

1877 - американський астроном Асаф Холл відкрив супутник Марса - Фобос.

Народилися 18 серпня

1793 - Жан-Антуан-Симеон Форт, французький художник.

1957 - Кароль Буке, французька актриса, модель реклами парфумів "Шанель".

1964 - Енді Деріс, вокаліст німецького пауер-метал гурту "Helloween".

1969 - Едвард Нортон, американський кіноактор.

Як раніше писав OBOZREVATEL, TARABAROVA розповіла про прихильників і курйози в подорожах.