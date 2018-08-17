18 серпня 2018: яке сьогодні свято

18 серпня відзначають кілька українських та міжнародних свят, а також річниць історичних подій. У добірці - найцікавіші з них.
Іменини Дарії і Марії, відкритий супутник Марса - Фобос, народився Едвард Нортон, - OBOZREVATEL розповідає, що означає цей день для історії.
Іменини 18 серпня
Дарія, Євдокія, Марія.
Також 18 серпня
1826 - шотландський дослідник Александер Гордон Леінг (Alexander Gordon Laing) першим з європейців досяг стародавнього міста Томбукту на березі Нігера.
1868 - Французький астроном П'єр Жансен виявив в сонячному спектрі новий елемент - гелій.
1877 - американський астроном Асаф Холл відкрив супутник Марса - Фобос.
Народилися 18 серпня
1793 - Жан-Антуан-Симеон Форт, французький художник.
1957 - Кароль Буке, французька актриса, модель реклами парфумів "Шанель".
1964 - Енді Деріс, вокаліст німецького пауер-метал гурту "Helloween".
1969 - Едвард Нортон, американський кіноактор.
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