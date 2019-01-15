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/Кино

Появился новый трейлер фильма ''Человек-Паук''

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Sony представила дебютный тизер-трейлер "Человека-паука: Вдали от дома". Это второй сольный фильм об этом супергерое. В ролике также появился Ник Фьюри и Мистерио, роль которого исполнил Джейк Джилленхол.

Действие сиквела развернется после событий "Мстители: Финал". Видео разместили на канале "Sony Pictures Entertainment" в Youtube.

Появился новый трейлер фильма ''Человек-Паук''

Кадр из видео

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Питер Паркер вместе с друзьями отправляется на летние каникулы в Европу, но неожиданный визит Фьюри портит подростку все планы. Супергерою предстоит раскрыть тайну существ, вызывающих стихийные бедствия и разрушения по всему континенту.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в сети появился трейлер нового украинского блокбастера.

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