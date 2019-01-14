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/Кино

Последний сезон ''Игры Престолов'': стала известна точная дата выхода

1.2тЧитать материал на украинском

Первая серия восьмого сезона сериала "Игра Престолов" выйдет в эфир 14 апреля. Этот сезон станет последним.

Сериал снят по мотивам фантастических романов Джорджа Мартина из цикла Песнь льда и пламени. Об этом говорится в официальном тизере сериала, обнародованном компанией HBO.

Последний сезон ''Игры Престолов'': стала известна точная дата выхода
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На канале HBO Игра престолов выходит с 2011 года, за это время проект получил 38 премий Эмми. Седьмой сезон завершился 28 августа 2018 года, последний эпизод по просмотрам установил рекорд.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в сети появился трейлер нового украинского блокбастера.

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