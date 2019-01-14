Последний сезон ''Игры Престолов'': стала известна точная дата выхода

Первая серия восьмого сезона сериала "Игра Престолов" выйдет в эфир 14 апреля. Этот сезон станет последним.

Сериал снят по мотивам фантастических романов Джорджа Мартина из цикла Песнь льда и пламени. Об этом говорится в официальном тизере сериала, обнародованном компанией HBO.

На канале HBO Игра престолов выходит с 2011 года, за это время проект получил 38 премий Эмми. Седьмой сезон завершился 28 августа 2018 года, последний эпизод по просмотрам установил рекорд.

90 days, 23 hours, 55 min, 27 seconds pic.twitter.com/ZxaPAmwf36 — HBO (@HBO) 14 січня 2019 р.

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