З'явився новий трейлер фільму ''Людина-Павук''

Sony представила дебютний тизер-трейлер "Людини-павука: Далеко від дому". Це другий сольний фільм про цього супергероя. У ролику також з'явився Нік Ф'юрі і Містеріо, роль якого виконав Джейк Джилленхол.

Дія сиквела розгорнеться після подій "Месники: Фінал". Відео розмістили на каналі "Sony Pictures Entertainment" у Youtube.

Кадр із відео

Пітер Паркер разом із друзями вирушає на літні канікули у Європу, але несподіваний візит Ф'юрі псує підлітку всі плани. Супергероєві потрібно буде розкрити таємницю істот, які викликають стихійні лиха і руйнування по всьому континенту.

Як раніше писав OBOZREVATEL, у мережі з'явився трейлер нового українського блокбастера.

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