Куда пойти в Киеве: афиша выходных 9-10 июня

Фестиваль красок, вечеринка на балконе, ярмарка Made in Ukraine, парад-карнавал собак породы джек-рассел, рыцарский турнир, прогулка на мистическую Лысую гору и еще много интересного - CityOboz рассказывает, куда пойти в Киеве в выходные 9-10 июня.

Цветной пробег Kyiv Color Run

Этот праздник подойдет абсолютно для каждого: спортсменов и любителей активного отдыха, взрослых и детей, желающих эмоционально встретить лето 2018 года и тех, кто хочет внести свой вклад в доброе дело - поддержку инклюзивности в Украине.

Участники выбирают дистанции 3 или 6 км, перед стартом состоится традиционная разминка с тренером и детские забеги на 200, 400 и 800 метров.

Где: Троицкая площадь

Когда: 10 июня

Вечеринка на балконе

Вечеринка на балконе 9 июня - это открытие крупнейшего балкона в Киеве с захватывающим видом на исторический центр города. В программе: общение с друзьями, танцы, теплое лето и холодный сидр, устрицы, шезлонги для очень уставших, приятная музыка и новые знакомства.

Где: Десятинная, 12

Когда: 9 июня

Made in Ukraine. На даче!

На два дня Контрактовая площадь превратится в настоящую дачу. Организаторы предлагают завалиться на травку под приятный лаунж, выпить лимонада, полакомиться вкусностями из огромного фуд-корта и поиграть в твистер или бадминтон. Также отправляйтесь на ярмарку, где можно будет купить различные изделия от украинских брендов - одежду, посуду, еду и многое другое.

Где: Контрактовая площадь

Когда: 9-10 июня

Фестиваль красок "Холи"

Киевлянам и гостям столицы предлагают присоединится к древней индийской традиции и раскрасить друг друга всеми цветами радуги. Праздник красок "Холи" станет прекрасным местом для детского, семейного и дружеского отдыха.

На фестивале пройдут соревнования по паркуру и фрирану, а также тематические шоу-программы. Кроме того, все желающие смогут принять участие в демонстрационной росписи "боди-арт", в зрелищных боях натуральными красками и водном сражении.

Где: пр.Глушкова 9

Когда: 9 июня

Рыцарский турнир на Певческом поле

На Певческом поле пройдут поединки среди рыцарей, соревнования по средневековым танцам, выступление казацкого коллектива, средневековые игры со зрителями и различные мастер-классы. На территории парка также будут работать тюбинг-горки, веревочный парк и детские аттракционы.

Где: улица Лаврская, 33

Когда: 9 июня

Обзорная экскурсия по музею "Дом митрополита"

В музее на территории Национального заповедника "София Киевская" вы увидите первую и пока единственную в Украине экспозицию, которая воспроизводит интерьер митрополичьих покоев XVIII-XIX веков. Специально для вас откроются комнаты и подвалы, которые обычно недоступны для посетителей.

Вы узнаете об особенностях архитектуры здания и интересные аспекты из жизни ее жителей - киевских архипастырей и многочисленных слуг XVIII - XIX веков.

Где: ул. Владимирская, 24

Когда: 9 июня

Парад джек-расселов

В Киеве состоится второй ежегодных парад собак легендарной породы джек-рассел-терьер. Карнавально-маскарадное шествие по центру столицы под любимые саундтреки из фильма "Маска" стартует в 12:00 от здания КГГА. Торжественная часть пройдет на Контрактовой площади, где участники и их воспитанники смогут принять участие в конкурсах и розыгрышах призов. Маршрут здесь.

Где: Крещатик, 2

Когда: 10 июня

Праздник улицы Костельной: День Франкофонии

Ежегодно улица Костельная полностью перекрывается и становится пешеходной, чтобы киевляне могли больше узнать о культуре франкоязычных стран. Посетителей ждет большая ярмарка hand-made, уличный театр, две музыкальные сцены с выступлениями групп и диджеев в режиме нон-стоп, кулинарные мастер-классы, большая фотозона, специальная локация для детей, фотовыставка, фуд-корт с деликатесами со всего мира, образовательная зона франкоязычных стран и многое другое.

Где: ул. Костельная

Когда: 10 июня

Фестиваль "Лохматые лапки"

Фестиваль домашних животных "Лохматые лапки" - это абсолютно новый формат мероприятия, на которое приглашают всех любителей животных. Гостей ждет яркая программа от конно-трюкового и пешего театра, показательные выступления с участием собак, а также возможность представить своего питомца. Разнообразие пород собак и оригинальные постановки никого не оставят равнодушным.

Где: "Парк Киевская Русь", город Копачев

Когда: 9-10 июня

Прогулка на Лысую гору на Выдубичах

Во время экскурсии вы узнаете, как раньше называли гору, что происходит на шабаше ведьм и как защититься от колдунов, какие страшные открытия состоялись недавно на Лысой горе и где следует загадывать желания о замужестве. Кроме того, вы побываете в колодцах дренажной системы, у языческого капища, проведете магический ритуал, увидите "дерево с глазами", "парковку для метел", а также море цветов, которыми покрывается таинственная Лысая гора.

Где: Лысая гора на Выдубичах

Когда: 10 июня

Ранее CityOboz составил список музеев, в которые в июне можно сходить бесплатно.