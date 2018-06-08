Куди піти в Києві: афіша вихідних 9-10 червня

Фестиваль фарб, вечірка на балконі, ярмарок Made in Ukraine, парад-карнавал собак породи джек-рассел, лицарський турнір, прогулянка на містичну Лису гору і ще багато цікавого - CityOboz розповідає, куди піти у Києві у вихідні 9-10 червня.

Кольоровий пробіг Kyiv Color Run

Це свято підійде абсолютно для кожного: спортсменів і любителів активного відпочинку, дорослих і дітей, охочих емоційно зустріти літо 2018 року і тих, хто хоче внести свій внесок у добру справу - підтримку інклюзивності в Україні.

Учасники вибирають дистанції 3 або 6 км, перед стартом відбудеться традиційна розминка з тренером і дитячі забіги на 200, 400 і 800 метрів.

Де: Троїцька площа

Коли: 10 червня

Вечірка на балконі

Вечірка на балконі 9 червня - це відкриття найбільшого балкону в Києві з захопливим видом на історичний центр міста. У програмі: спілкування з друзями, танці, тепле літо і холодний сидр, устриці, шезлонги для дуже втомлених, приємна музика і нові знайомства.

Де: Десятинна, 12

Коли: 9 червня

Made in Ukraine. На дачі!

На два дні Контрактова площа перетвориться на справжню дачу. Організатори пропонують завалитися на травичку під приємний лаунж, випити лимонаду, поласувати смаколиками з величезного фуд-корту і пограти в твістер або бадмінтон. Також вирушайте на ярмарок, де можна буде купити різноманітні вироби від українських брендів - одяг, посуд, їжу і багато іншого.

Де: Контрактова площа

Коли: 9-10 червня

Фестиваль фарб "Холі"

Киянам і гостям столиці пропонують приєднається до давньої індійської традиції і розфарбувати один одного всіма кольорами веселки. Свято фарб "Холі" стане прекрасним місцем для дитячого, сімейного і дружнього відпочинку.

На фестивалі пройдуть змагання з паркуру та фрірану, а також тематичні шоу-програми. Також всі охочі зможуть взяти участь у демонстраційному розписі "боді-арт", в видовищних боях натуральними фарбами і водяній битві.

Де: пр.Глушкова 9

Коли: 9 червня

Лицарський турнір на Співочому полі

На Співочому полі пройдуть поєдинки серед лицарів, змагання з середньовічних танців, виступ козацького колективу, середньовічні ігри з глядачами і різні майстер-класи. На території парку також будуть працювати тюбинг-гірки, мотузковий парк та дитячі атракціони.

Де: вулиця Лаврська, 33

Коли: 9 червня

Оглядова екскурсія музеєм "Будинок митрополита"

У музеї на території Національного заповідника "Софія Київська" ви побачите першу і поки що єдину в Україні експозицію, яка відтворює інтер'єр митрополичих покоїв XVIII-XIX ст. Спеціально для вас відкриються кімнати і підвали, які зазвичай недоступні для відвідувачів.

Ви дізнаєтеся про особливості архітектури будівлі та цікаві аспекти з життя її жителів - київських архіпастирів і численних слуг XVIII - XIX століть.

Де: вул. Володимирська, 24

Коли: 9 червня

Парад джек-расселів

У Києві відбудеться другий щорічних парад собак легендарної породи джек-рассел-тер'єр. Карнавально-маскарадна хода центром столиці під улюблені саундтреки з фільму "Маска" стартує о 12:00 від будівлі КМДА. Урочиста частина пройде на Контрактовій площі, де учасники та їх вихованці зможуть взяти участь у конкурсах і розіграшах призів. Маршрут тут.

Де: Хрещатик, 2

Коли: 10 червня

Свято вулиці Костьольної: День Франкофонії

Раз на рік вулиця Костьольна повністю перекривається і стає пішохідною, щоб кияни могли більше дізнатися про культуру франкомовних країн. Відвідувачів чекає великий ярмарок hand-made, вуличний театр, дві музичні сцени з виступами гуртів та ді-джеїв в режимі нон-стоп, кулінарні майстер-класи, велика фотозона, спеціальна локація для дітей, фотовиставка, фуд-корт з делікатесами з усього світу, освітня зона франкомовних країн і багато іншого.

Де: вул. Костьольна

Коли: 10 червня

Фестиваль "Кошлаті лапки"

Фестиваль домашніх улюбленців "Кошлаті лапки" - це абсолютно новий формат заходу, на який запрошують усіх любителів тварин. Гостей чекає яскрава програма від кінно-трюкового і пішого театру, показові виступи за участю собак, а також можливість презентувати свого вихованця. Різноманітність порід собак і оригінальні постановки нікого не залишать байдужим.

Де: "Парк Київська Русь", місто Копачів

Коли: 9-10 червня

Прогулянка на Лису гору на Видубичах

Під час екскурсії ви дізнаєтеся, як раніше називали гору, що відбувається на шабаші відьом і як захиститися від чаклунів, які страшні відкриття відбулися нещодавно на Лисій горі і де слід загадувати бажання про заміжжя. Крім того, ви побуваєте в колодязях дренажної системи, біля язичницького капища, проведете магічний ритуал, побачите "дерево з очима", "парковку для мітел", а також море квітів, якими покривається таємнича Лиса гора.

Де: Лиса гора на Видубичах

Коли: 10 червня

Раніше CityOboz склав список музеїв, в які в червні можна сходити безкоштовно.