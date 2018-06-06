Тайны Карпат: Верховина и магическая Черная Гора, где жили драконы

В Украинских Карпатах есть немало уникальных мест, окутанных легендами и тайнами. Их не найдешь в обычных путеводителях для туристов, но, посетив эти горы один раз, запомнишь их навсегда и захочешь вернуться снова.

О живописных уголках Черногорского хребта, драконах, обитавших на вершине Поп-Иван, местной кухне гуцулов и поселке Верховина, откуда можно удобно добраться сразу до нескольких гор, читателям CityOboz рассказывает гид-проводник и автор блога Carpathians guide Фридрих Ефимовский.

Черногорский хребет и драконы

Черная Гора Фото предоставил Фридрих Ефимовский

Всем известно, что самой высокой вершиной Украины является Говерла. Но мало кто знает, что для местного населения – гуцулов, – главной вершиной Украинских Карпат была не она.

Черная Гора, или Поп-Иван, как ее чаще называют, с давних времен считалась магическим местом, от которого и пошло название всего Черногорского хребта в Карпатах. Именно здесь расположены все шесть двухтысячников Украины.

Согласно легендам, на Черной горе когда-то жили драконы, которые похищали людей и держали как рабов в пещерах. Именно поэтому ее когда-то и назвали Черной горой.

Верховина и гуцульская кухня

Верховина Фото предоставил Фридрих Ефимовский

Сейчас в Карпатах есть несколько известных туристических центров и, к сожалению, в этом списке нет поселка Верховина, из которого удобнее всего организовать прогулку на Черную гору. Еще Иван Франко говорил, что именно Жабье (старое название поселка) является столицей гуцульского края.

Именно здесь можно познакомиться с настоящей аутентичностью Карпат. Сегодня только в Верховине есть возможность попробовать настоящую местную кухню. Конечно, это всем известные грибная юшка и бануш, который многие называют банош, хотя это неправильно. Также мало кто знает, что гуцульский борщ белый, а голубцы размером с мизинец.

гуцульские голубцы Фото предоставил Фридрих Ефимовский

Восхождение на вершины

Верховина расположена неподалеку от Черногорского хребта в долине реки Черный Черемош. Если вы хотите посетить Черногорский хребет, то именно в Верховине удобнее всего будет жить. Речь идет не о походах с палатками, а именно о более европейском подходе к путешествиям в горах, то есть однодневные прогулки на вершине.

Озеро Маричейка Фото предоставил Фридрих Ефимовский

Например, именно из Верховины можно удобно добраться до подножия Черной горы в селе Зеленое, ведь многие местные жители зарабатывают тем, что подвозят туристов на своих внедорожниках. Затем, поднявшись мимо озера Маричейка на Черную гору, пройтись по хребту до вершины Ушастый Камень, а оттуда спуститься в село Дземброня, где вас сможет забрать водитель и отвезти в Верховину.

Ушастый Камень Фото предоставил Фридрих Ефимовский

Так же удобно можно организовать поездку на Говерлу или гору Шпицы. Идти в туман и дождь на вершины гид не рекомендует. Если погода не позволяет подняться на Черногорский хребет, вблизи Верховины есть где прогуляться и на меньшей высоте.

В частности, рядом с поселком находится интересное место под названием "Коморы Довбуша". Это скальный каньон на склонах горы Синицы над селом Криворовня.

Гора Синицы Фото предоставил Фридрих Ефимовский

Также из Верховины можно быстро и удобно съездить на Буковецкий перевал, а оттуда есть два варианта прогулок к Магическим камням Гуцульщины. Первый и более короткий – это прогулка к Терношорскому святилищу. А второй и более длинный – это прогулка по горным хребтам к Писаному Камню. Именно это место считают главным языческим святилищем Украинских Карпат.

Терношорское святилище Фото предоставил Фридрих Ефимовский

Писаный Камень Фото предоставил Фридрих Ефимовский

Еще над самой Верховиной возвышается гора Белая кобыла. Ее вершина покрыта каменными осыпями, которые называют горганы, или ґреготамы. Эта гора сильно отличается от многих других вершин Украинских Карпат. Также довольно удобно из Верховины можно добраться до Кривопольского перевала, а оттуда подняться на гору Кострича, где открывается лучшая панорама всего Черногорского хребта.

Белая кобыла Фото предоставил Фридрих Ефимовский

Если идут сильные дожди, то в Верховине есть где прогуляться и в долине. Музей гуцульской магии, Музей музыкальных инструментов Романа Кумлика, Дом-музей фильма "Тени забытых предков", а также еще несколько различных туристических локаций делают Верховину привлекательной для туристов в любую погоду.

Музей гуцульской магии Фото предоставил Фридрих Ефимовский

И помните, что именно в Верховине можно попасть на самый большой рафтинг в Украинских Карпатах на реке Черный Черемош.

Как сообщал CityOboz, ранее ведущий популярной программы о путешествиях "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров назвал любимые места в Украине.