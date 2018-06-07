В центре Киева соберутся сотни джек-расселов

В Киеве 10 июня пройдет второй ежегодный парад собак породы джек-рассел и парсон-рассел-терьер.

Карнавальное шествие под саундтреки из фильма "Маска" стартует в 12:00 от здания КГГА на улице Крещатик, 36.

Маршрут: улица Крещатик - Майдан Незалежности - Европейская площадь - улица Владимирская - улица Сагайдачного - Контрактовая площадь.

На Контрактовой площади пройдет торжественная часть, где участники и их питомцы смогут принять участие в конкурсах и розыгрышах призов.

Для тех, кто придет на парад со своими питомцами, советуют выгулять собачку и одеть ей поводок.

Когда:10 июня, начало в 11:00

Где: улица Крещатик

Вход свободный

Как сообщал CityOboz, в Киеве бесплатно выступит Джон Малкович.