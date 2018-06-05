Афиша кино: 10 фильмов июня, которые стоит посмотреть

Новые приключения в "Мире Юрского периода", пес-полицейский под прикрытием на конкурсе красоты, ограбление века в фильме "Восемь подруг Оушена", жуткие семейные тайны, побег из кибертюрьмы и еще много интересного — CityOboz собрал лучшие премьеры июня на любой вкус и жанр.

Мир Юрского периода 2 / Jurassic World: Fallen Kingdom

Жанр: боевик, фантастика

В прокате с 7 июня

Режиссер – Хуан Антонио Байона

Действия фильма происходят через четыре года после того, как разрушился огромный Парк Юрского периода. Динозавры свободно бродят по острову Нублар. Но внезапно проснувшейся вулкан угрожает уничтожить все живое, нарушая спокойное существование рептилий. Бывший менеджер парка развлечений Клэр Дерринг хочет спасти динозавров. К миссии она привлекает инвесторов и дрессировщика динозавров Оуэна. Парень соглашается помочь, ибо хочет найти Блю – своего главного раптора, который затерян где-то в дебрях острова.

Ситуация на острове катастрофическая, и впереди Клэр и Оуэна ждет много испытаний. Получиться ли у них спасти всех динозавров?

Псы под прикрытием / Show Dogs

Жанр: комедия

В прокате с 7 июня

Режиссер – Раджа Госнелл

Главный герой фильма – ротвейлер-детектив Макс, который разговаривает без остановки и обожает музыку в стиле рэп. Пес служит в полиции и вместе со своим напарником-человеком Фрэнком расследует запутанное дело о похищении редких животных. Чтобы вывести негодяев на чистую воду, Максу предстоит отправиться в Лас-Вегас и под прикрытием стать участником элитной выставки собак.

План побега 2 / Escape Plan 2: Hades

Жанр: боевик, триллер

В прокате с 14 июня

Режиссер – Стивен С. Миллер

Рэй Бреслин – управляющий группой специалистов по безопасности, способных осуществить побег из абсолютно любой самой охраняемой тюрьмы в мире. После того, как его доверенного оперативника Шу Рена забирают в сложнейшую тюрьму в истории, которая может изменять свою форму, Бреслин решает помочь Шу сбежать оттуда.

Отель "Артемида" / Hotel Artemis

Жанр: триллер

В прокате с 14 июня

Режиссер – Дрю Пирс

В центре сюжета – ближайшее будущее, где царит беспорядок и беззаконие. События разворачиваются в Лос-Анджелесе в 2028 году. Отель "Артемида" – это секретный госпиталь для злоумышленников с особыми правилами. Здесь гангстеры могут отдохнуть, переждать облаву и залечить раны, не остерегаясь каждого шороха. За порядком строго следит весь персонал во главе с Медсестрой. Но смогут ли стены лечебницы защитить постояльцев от гнева бесстрашного головореза?

Суперсемейка 2 / The Incredibles 2

Жанр: боевик, мультфильм, приключения

В прокате с 14 июня

Режиссер – Брэд Берд

Кинолента "Суперсемейка 2" стала 20-м полнометражным мультфильмом студии Pixar. Сюжет рассказывает о новых приключениях семьи супергероев под прикрытием, которая пытается вести тихую жизнь в пригороде, но вынуждена снова спасать мир.

Восемь подруг Оушена / Ocean's Eight

Жанр: криминал

В прокате с 21 июня

Режиссер – Гэри Росс

Сестра Дэнни Оушена — Дэбби досрочно выходит из тюрьмы. Она собирает команду для похищения самого дорогого в мире колье стоимостью 150 миллионов долларов прямо с шеи коварной актрисы Дафны Крюгер. План ограбления Дэбби разрабатывала более чем пять лет. Само преступление должно произойти во время ежегодного бала в Метрополитен-музее в Нью-Йорке.

Сикарио 2 / Sicario 2: Soldado / Сікаріо 2

Жанр: драма, экшн

В прокате с 28 июня

Режиссер – Стефано Соллима

В фильме будет раскрыта история самого загадочного и мрачного персонажа – мексиканца Алехандро Гиллике. В шатком сотрудничестве с агентами ЦРУ он вскрывает "дыры" на границе США, открывающие путь для наркотрафика, нелегалов и еще, как выясняется, для террористов.

Наследственность / Hereditary

Жанр: детектив, ужасы

В прокате с 7 июня

Режиссер – Ари Астер

Когда Эллен, глава семейства Грэм, уходит из жизни, ее родные дочери начинают разгадывать страшные секреты о своем роде. Чем больше они открывают, тем больше сил они прилагают, чтобы победить зловещую судьбу, которую они, похоже, унаследовали.

Аферисты поневоле / The Con Is On

Жанр: комедия

В прокате с 14 июня

Режиссер – Джеймс Окли

Супружеская пара аферистов Питер и Гарриет Фокс, задолжав деньги крупному гангстеру, бегут из Великобритании в Лос-Анджелес. Преследуемые мафией, беглецы планируют кражу драгоценностей, заручившись поддержкой экс-жены Питера и ее нынешнего мужа.

Одичавшая / Wildling

Жанр: ужасы, фэнтези

В прокате с 21 июня

Режиссер – Фридрих Боэм

Главная героиня фильма – 16-летняя Анна. Все свое детство девушка провела в изоляции. Воспитатель запугивал ее страшным монстром, который обитает снаружи и ест детей. Но как только Анна узнает, что все это вздор и получает свободу, вокруг нее начинают происходить чудовищные события.

Приятного вам просмотра!

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