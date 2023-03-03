В сеть попало видео вылета дрона, который подорвал российский самолет ДРЛО А-50 на аэродроме ''Мачулищи''. Видео

В сеть попало видео с беспилотника, который, предположительно, подорвал российский самолет А-50 с системой дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) на аэродроме в Мачулищах (Беларусь). Оно зафиксировало полет дрона вплоть до момента вероятного взрыва.

Видео дня

По данным СМИ, видео для Службы безопасности Украины якобы передали беларуские партизаны. Оно содержит боевые кадры, снятые 26 февраля от взлета дрона до момента взрыва (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

Также отмечается, что на аэродроме "Мачулищи" работали два БПЛА, оставаясь незамеченными для ПВО.

"Можем сказать, что погода совпадает с погодой в тот день. На видео не показан момент взрыва, однако это в очередной раз подтверждает, что аэродром Мачулищи и вся техника на нем вообще не защищены", – отметили в мониторинговой группе "Беларускі Гаюн".

Напомним, 2 марта в BYPOL опубликовали видео, судя по которому беларуские партизаны беспрепятственно проводили разведку в Мачулищах и сажали дрон на радар А-50 в течение двух недель перед подрывом.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 февраля СМИ заявили, якобы в Мачулищах был подорван российский самолет А-50 с системой ДРЛО. Атаку якобы совершили партизаны.

Власти в Минске не подтвердили инцидент, однако самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко собрал узкое совещание с силовиками, а на границе ужесточили контроль.

После сообщений о подрыве А-50 в Мачулищи прилетал военно-транспортный Ил-76 ВС РФ– он мог привозить специалистов или запчасти для ремонта.