ПВО в Мачулищах нет? Беларуские партизаны проводили разведку и садили дрон на радар А-50 перед ''бавовной''. Видео

Дроны беларуских партизанов в течение двух недель вели разведку на военном аэродроме в Мачулищах, где, по данным СМИ, был подорван российский самолет А-50. БПЛА оставались незамеченными для беларусской ПВО, которую самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко ранее назвал одной из лучших в мире.

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Об этом 2 марта рассказали в организации бывших беларуских силовиков BYPOL. Там также опубликовали видео, показывающее, как беспилотник приземляется на радар российского А-50 (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Беларуские партизаны на протяжении двух недель с помощью дронов гражданского назначения, приобретенных в магазине, вели авиаразведку на военном аэродроме "Мачулищи", – говорится в публикации.

Как отметили в BYPOL, в ходе одной из успешных операций по разведке беспилотник не только залетал на охраняемую территорию "Мачулищ", пролетал вблизи А-50, но и садился на его радиолокационную станцию.

"Ну и как себя проявили хваленые средства антидроновой борьбы, на разработку и производство которых затрачены десятки миллионов рублей бюджетных средств? Ответ очевиден – никак. А докладывалась ли информация об этих инцидентах самоназначенному правителю? Конечно же нет", – заявили в BYPOL.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 февраля СМИ заявили, якобы в Мачулищах был подорван российский самолет А-50 с системой дальнего радиолокационного обнаружения. Атаку дронами якобы совершили беларуские партизаны.

Власти Беларуси не подтверждали инцидент, однако самопровозглашенный президент Александр Лукашенко собрал узкое совещание с силовиками, а на границе ужесточили контроль выезда.

Также выяснилось, что в Мачулищи после сообщений о подрыве А-50 прилетал российский военно-транспортный Ил-76 – вероятно, привозил специалистов или запчасти для ремонта.

В Кремле отказались говорить о взрыве в Мачулищах, назвав инцидент "вопросом о Беларуси".

По данным военной разведки Великобритании, потеря А-50 в Беларуси еще больше ограничит воздушные операции России.