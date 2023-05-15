В ГПСУ оценили, может ли враг прорвать украинскую оборону на севере: сколько войск РФ держит в Беларуси

Украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию на границе с Беларусью. На сегодняшний день в соседней стране не выявлено вражеской группировки, которая могла бы совершить прорыв государственной границы.

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Вместе с тем Беларуси продолжает активно поддерживать Россию в войне против Украины. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

По его словам, на сегодняшний день в Беларуси находится около 2500 российских военных. Они в основном дислоцируются на полигонах и занимаются подготовкой.

"Ситуация по границе с Беларусью остается полностью контролируемой. Мы не отмечаем с другой стороны границы, что у России есть необходимую группировку, которое могло бы совершить вторжение на территорию нашей страны. По нашим данным, на территории соседней страны находится около 2,5 тысяч военнослужащих РФ, которые, как правило, привлечены к подготовке и находятся на полигонах в Беларуси", – сказал спикер ГПСУ.

Также Демченко отметил, что государство-террорист РФ продолжает получать поддержку Беларуси в войне против Украины. Оккупанты активно используют белорусскую инфраструктуру и воздушное пространство.

"Беларусь не прекращает поддерживать Россию в войне, которую она развязала против нашей страны, предоставляя свою инфраструктуру, воздушное пространство, свои базы для того, чтобы там размещались российские военные. Но то количество российских военнослужащих на данный момент ниже, чем было несколько месяцев назад", – отметил представитель Госпрогранслужбы.

Кроме того, спикер ГПСУ акцентировал, что в последнее время российские оккупанты активно выводят из Беларуси свои подразделения. Этих оккупантов вывозят в РФ, а затем перебрасывают на восток Украины.

"Мы раньше сообщали, что количество российских военных в Беларуси могло достигать 10-11 тысяч. Но как правило те подразделения, которые прошли подготовку, Россия выводила на территорию своей страны для того, чтобы пополнить свои силы на востоке нашей страны, где ведутся полномасштабные боевые действия. В последнее время больше выводят подразделений из Беларуси, а пополнения подразделений, которые вышли, практически не происходит", – сказал Демченко.

Напомним, на границе Украины и Беларуси продолжается противостояние между нашими и беларускими пограничниками. Бойцы ГПСУ решили повлиять на беларусов, включая на посту сигнал воздушной тревоги.

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