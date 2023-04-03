В Беларуси устроили проверку боеготовности вооруженных сил: что известно

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко приказал начать проверку боевой готовности своих вооруженных сил. В связи с этим движение гражданского транспорта будет временно ограничено.

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Руководить проверкой боевой готовности ВС РБ будет Государственный секретариат Совета Безопасности. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Беларуси.

В ведомстве заявили, что мероприятия по проверке боевой готовности вооруженных сил носят комплексный характер и позволят определить способность командиров управлять подчиненными воинскими частями и подразделениями при их приведении в высшие степени боевой готовности.

Также в минобороны Беларуси выдали, что хотят проверить готовность воинских частей выполнять задачи по предназначению в установленные сроки.

Кроме того, граждан Беларуси предупредили, что в ходе проверки боевой готовности запланировано передвижение военной техники, в связи с чем возможно временное ограничение движения гражданского транспорта по дорогам общего пользования и участкам местности.

Напомним, командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев заверил, что ситуация на севере Украины контролируется Силами обороны, вражеских провокаций на границе с Беларусью по состоянию на 1 апреля зафиксировано не было. Украинские защитники следят за действиями российских и белоруских военнослужащих.

Ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко во время послания к народу и парламенту заявил, что на беларускую территорию якобы готовится вторгнуться Польша.

К слову, в ГУР МО Украины пояснили, что РФ хотела бы втянуть Беларусь в войну против Украины, но пока нет признаков, что у нее это получится сделать в ближайшее время. Режим Лукашенко окажется под угрозой, если пойдет на такой шаг.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Лукашенко попытался выдать себя за миротворца и заговорил о "перемирии" между Россией и Украиной. Киев при этом, по его мнению, должен начать переговоры с Москвой "без предварительных условий".

– Российские военные могли доставить на территорию Беларуси новую партию ракет. В аэропорте "Гомель" недавно наблюдалась подозрительная активность.

– Диктатор Владимир Путин заявил, что Россия уже 1 июля закончит строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Беларуси. По его словам, поводом к такому шагу стало заявление Британии о поставках Украине боеприпасов с обедненным ураном.