Дуда: введение белорусских войск в Украину будет концом для Лукашенко

Если самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко согласится на уговоры Москвы и отправит свою армию в Украину, его режиму в РБ придет конец. Сам Лукашенко понимает, что нация в таком случае восстанет против него.

Видео дня

Такое мнение высказал президент Польши Анджей Дуда в интервью "1+1", опубликованном на Youtube. Он напомнил, что ныне режим Лукашенко не признается в Европе в политическом смысле, поскольку выборы были сфальсифицированы (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

По его словам, этот режим поступает несправедливо с собственным народом, поэтому от него можно ожидать чего угодно. В то же время, по мнению Дуды, Лукашенко, вероятно, всеми способами пытается избежать того, чтобы российский диктатор Путин заставил армию Беларуси вступить в бой против Украины.

Он отметил, что белорусские военные все равно не смогли бы противостоять украинским воинам, которые воюют уже много лет и решительно настроены защищать свою страну.

"Лукашенко знает, что это будет означать для него окончательный конец. Нация, я считаю, тогда пойдет против него в полном составе", – убежден президент Польши.

Сегодня Лукашенко может контролировать белорусский народ с помощью террора, но со временем этого будет недостаточно.

Несколько дней назад Лукашенко заявил, что его армия готова воевать вместе с российскими оккупантами против Украины в случае агрессии против Белоруссии. Непризнанный президент РБ пригрозил, что это произойдет, если "хоть один солдат придет на территорию Беларуси убивать людей".

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на его угрозы и сказал, что наша страна будет бороться и выстоит в любом случае.

Как сообщал OBOZREVATEL, Дуда считает, что Путин не остановится на планах захватить Украину. Вероятно, в Кремле могут задумываться агрессию и против других государств.