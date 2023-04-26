Включают сигнал воздушной тревоги: украинские пограничники продолжают 'кошмарить' беларуских коллег. Видео

На границе Украины и РБ продолжается противостояние между нашими и беларускими пограничниками. Бойцы ГПСУ решили повлиять на своих коллег из Беларуси, включая на посту сигнал воздушной тревоги.

Видео дня

Об этом сообщает Telegram-канал "Оперативний ЗСУ" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Роликом также поделились в официальном Telegram-канале Государственной пограничной службы Украины.

Теперь сирена, которую каждый день слышат украинцы, будет звучать и на Житомирском и Ривненском участках границы с РБ. Таким образом наши пограничники хотят достучаться до тех беларусов, которые еще готовы их слушать.

"Такие меры направлены на то, чтобы соседи, которые еще не определились, на чьей они стороне, все же понимали, что если тревога звучит несколько раз днем и ночью – это ужасно", – говорят они.

Ранее в Житомирской области на границе с Беларусью установили проектор. С его помощью наши пограничники показывают беларусам видео с правдой о войне РФ против Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее на границе с РБ украинские пограничники установили бело-красно-белый флаг (исторический национальный флаг Беларуси) в поддержку народа этой страны. Тогда же началась и "война плакатов": украинцы установили на границе плакат с текстом "Оккупантам не место на украинской земле".

– В Беларуси на такое "давление" со стороны украинцев ответили билбордами с флагом США и провокационными надписями.

– А до того беларуские пограничники назвали издевательством то, что сотрудники ГПСУ повесили макет солдата страны-агрессора РФ, который назвали "Валерием".

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