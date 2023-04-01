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"Мы постоянно мониторим ситуацию": Наев оценил угрозу для Украины со стороны Беларуси

Дарья Дурова
Беларусь
1 минута
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Сергей Наев рассказал о ситуации на севере Украины

Ситуация на севере Украины контролируется Силами обороны, вражеских провокаций на границе с Беларусью по состоянию на 1 апреля зафиксировано не было. Украинские защитники следят за действиями российских и беларуских военнослужащих.

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Об этом "Укринформу" сообщил командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев. "В настоящее время провокаций со стороны врага не было", – сказал генерал-лейтенант.

Он подчеркнул, что Вооруженные силы Украины круглосуточно мониторят ситуацию на севере, "чтобы своевременно реагировать на недопущение провокационных действий".

Командующий Объединенными силами ВС Украины Сергей Наев

По словам командующего ОС ВСУ, российские военные находятся в приграничных районах Беларуси. В Курской и Брянской областях РФ противник систематически производит обстрелы украинской территории.

"Наши защитники выполняют задачи по стабилизации ситуации и контролируют ее", – заверил Наев. Кроме того, воины принимают все необходимые меры для обезвреживания вражеских воздушных целей.

На Facebook-странице командования Объединенными силами ВСУ 1 апреля сообщили, что наши военнослужащие получили еще 10 автомобилей-внедорожников. Они помогут мобильным группам сбивать беспилотники противника на севере страны.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Самопровозглашенный президент РБ Александр Лукашенко во время послания к народу и парламенту заявил, что на беларускую территорию якобы готовится вторгнуться Польша.

– В ГУР МО Украины пояснили, что РФ хотела бы втянуть Беларусь в войну против Украины, но пока нет признаков, что у нее это получится сделать в ближайшее время. Режим Лукашенко окажется под угрозой, если пойдет на такой шаг.

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