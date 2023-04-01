"Мы постоянно мониторим ситуацию": Наев оценил угрозу для Украины со стороны Беларуси

Ситуация на севере Украины контролируется Силами обороны, вражеских провокаций на границе с Беларусью по состоянию на 1 апреля зафиксировано не было. Украинские защитники следят за действиями российских и беларуских военнослужащих.

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Об этом "Укринформу" сообщил командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев. "В настоящее время провокаций со стороны врага не было", – сказал генерал-лейтенант.

Он подчеркнул, что Вооруженные силы Украины круглосуточно мониторят ситуацию на севере, "чтобы своевременно реагировать на недопущение провокационных действий".

По словам командующего ОС ВСУ, российские военные находятся в приграничных районах Беларуси. В Курской и Брянской областях РФ противник систематически производит обстрелы украинской территории.

"Наши защитники выполняют задачи по стабилизации ситуации и контролируют ее", – заверил Наев. Кроме того, воины принимают все необходимые меры для обезвреживания вражеских воздушных целей.

На Facebook-странице командования Объединенными силами ВСУ 1 апреля сообщили, что наши военнослужащие получили еще 10 автомобилей-внедорожников. Они помогут мобильным группам сбивать беспилотники противника на севере страны.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Самопровозглашенный президент РБ Александр Лукашенко во время послания к народу и парламенту заявил, что на беларускую территорию якобы готовится вторгнуться Польша.

– В ГУР МО Украины пояснили, что РФ хотела бы втянуть Беларусь в войну против Украины, но пока нет признаков, что у нее это получится сделать в ближайшее время. Режим Лукашенко окажется под угрозой, если пойдет на такой шаг.

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