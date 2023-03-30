Подозрительная активность: российские военные могли доставить в Беларусь новую партию ракет – СМИ

Российские военные могли доставить на территорию Беларуси новую партию ракет. В аэропорте "Гомель" в последние дни наблюдалась подозрительная активность.

Видео дня

Об этом сообщает Telegram-канал "Беларускі Гаюн". В частности, с 25 по 30 марта 2023 года в РБ прилетали четыре самолета Ан-124 "Руслан" ВКС России.

А в четверг утром в Гомельском районе заметили колонну военной техники, которая состояла из пяти седельных тягачей без регистрационных знаков.

Вероятно, они перевозили по четыре ракеты для Зенитного ракетного комплекса С-300/400.

Источники сообщили, что колонна двигалась в составе Госавтоинспекции Беларуси в направлении аэродрома "Зябровка".

Примечательно, что именно на аэродроме размещены российские военные, а также ЗРК С-300/400.

Напомним, 25 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия уже 1 июля закончит строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Беларуси. По его словам, поводом к такому шагу стало заявление Британии о поставках Украине боеприпасов с обедненным ураном.

Хотя на самом деле обедненный уран не имеет никакого отношения к ядерному оружию, а самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко еще в августе 2022 года проговорился, что белорусская армия готовится к применению российского ядерного оружия.

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на заявления Путина. В украинском внешнеполитическом ведомстве обратились к беларускому народу с призывом помешать ядерным планам российского диктатора.