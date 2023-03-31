'Мы должны остановить это сейчас': Лукашенко надел личину 'миротворца' и призвал Украину к переговорам с РФ 'без условий'

Самопровозглашенный глава Беларуси Александр Лукашенко попытался выдать себя за миротворца и заговорил о перемирии между Россией и Украиной. Киев при этом, по его мнению, должен начать переговоры с Москвой "без предварительных условий".

Видео дня

Об этом беларуский диктатор заявил в ходе ежегодного послания к Национальному собранию РБ. Также Лукашенко назвал "чрезвычайно опасной" подготовку Сил обороны Украины к контрнаступлению и освобождению украинской земли от российских оккупантов.

В своем выступлении Лукашенко заявил о необходимости немедленного заключения перемирия между государством-агрессором Россией и защищающейся от агрессии Украиной. При этом озвученные им условия перемирия с удивительной точностью повторяют ключевые нарративы Кремля.

"Остановиться надо сейчас, пока не началась эскалация. Попробую рискнуть предложить остановить боевые действия. Объявить перемирие без права перемещения группировок войск и переброски оружия и техники. Все, мертво. Замерли!" – выдал "миротворец" Лукашенко.

Свой тезис он подкрепил излюбленным аргументом президента РФ Владимира Путина и его окружения: мол, "невозможно победить ядерную державу".

"Если Запад в очередной раз попытается использовать паузу в боевых действиях для усиления своих действий обманом, Россия обязана задействовать всю мощь ВПК и армии для предотвращения эскалации конфликта: и фосфорные боеприпасы, и обедненный уран, и обогащенный уран, если в очередной раз будет обман... Если Россия поймет, что ситуация угрожает распадом России, будет применено самое страшное оружие", – заявил диктатор.

Он также считает, что Украина должна смириться с оккупацией своих территорий, поскольку Лукашенко отказывает Киеву в праве выходить на переговоры со своей позицией.

"Все вы знаете, путь один – переговоры. Переговоры без предварительных условий... Мы должны остановить это сейчас. Давайте без оглядки объявим перемирие... Разве народу Украины не нужен мир? Но кому интересно мнение этого самого народа. Вот вам и вся "незалежность", – прибег к примитивной манипуляции диктатор "независимой" Беларуси Лукашенко.

В то же время доморощенного диктатора крайне беспокоят намерения Украины возобновить контрнаступление для освобождения захваченных Россией территорий.

"Сейчас много разговоров о "контрнаступлении ВСУ". На мой взгляд, это чрезвычайно опасно. Это худшее, что возможно в нынешних условиях", – озвучил страхи Кремля Лукашенко.

Напомним, ранее в ГУР оценили возможность участия Беларуси в войне против Украины. Военная разведка Украины констатировала: если официальный Минск поддастся на давление Москвы и присоединится к агрессии РФ против Украины в полной мере, режим Лукашенко сам себе подпишет приговор. Ведь это непременно повлияет как на беларускую армию, так и на политическую ситуацию.

При этом повышение Москвой ставок в ядерном шантаже, проявившееся в заявлении Путина о намерениях разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси, является не более чем попыткой устрашения мирового сообщества. Ведь с практической точки зрения решение о ЯО в Беларуси лишено какого-либо смысла.