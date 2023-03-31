Лукашенко снова заговорил о нападении на Беларусь и заявил, что Польша уже готовит 'вторжение'

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко вновь заговорил о "нападении" на страну. Он выдал, что на беларускую территорию якобы готовиться вторгнуться Польша.

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О такой "сенсации" Лукашенко рассказал, выступая с посланием к народу и парламенту Беларуси. В рамках мероприятия диктатор провозгласил длинную речь, насыщенную нарративами кремлевской пропаганды.

По словам Лукашенко, Запад в лице Польши якобы коварно готовится напасть на Беларусь для ее "уничтожения".

"Они (Польша. – Ред.) готовятся вторгнуться на территорию Беларуси для уничтожения нашей страны. Делают из наших беглых боевиков, а по простому – бандитов, которых не жалко. Им их не жалко. Мы тоже имеем эту информацию. Первый опыт они сегодня получают в Украине. Правда, больше как пушечное мясо", – выдал беларуский диктатор.

Он добавил, что якобы хочет обезопасить Беларусь и обеспечить мир ее народу.

"Своей историей мой народ этого заслужил. Под плеткой жить больше не хотим и рабами не будем!" – пафосно заявил Лукашенко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– На днях в МИД России выдали фейк о якобы планах Украины свергнуть режим Лукашенко в Беларуси. Там утверждают, что Киев якобы может перебросить в Беларусь "диверсантов".

– В ГУР Минобороны Украины пояснили, что РФ хотела бы втянуть Беларусь в войну против Украины, но пока нет признаков, что у нее это получится сделать в ближайшее время. Режим Лукашенко окажется под угрозой, если пойдет на такой шаг.

– 25 марта Путин объявил, что в Беларуси к 1 июля планируют закончить строительство хранилища для тактического ядерного оружия.

– В ISW считают, что угрозы Путина не имеют отношения к риску разрастания ядерной войны. Этот риск по-прежнему остается очень низким.