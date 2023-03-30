"Самоубийство" для Лукашенко: в ГУР оценили возможность участия Беларуси в войне против Украины и объяснили, что стоит за заявлениями о ядерном оружии

Россия хотела бы, чтобы Беларусь присоединилась к ней в наземной операции против Украины, однако за последний год втянуть РБ в войну не удалось и "нет признаков, что выйдет в ближайшее время". Режим Александра Лукашенко окажется под угрозой, если пойдет на полноценную "СВО" против страны-соседки.

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Сейчас РБ играет для России очень важную роль тыла и хаба, где ремонтируют российскую технику, обучают солдат. "Этого уже достаточно, чтобы Лукашенко мог говорить, что делает многое и без полноценного участия в наземной операции", – заявил в интервью Gazeta.ua Андрей Юсов, спикер Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Он подчеркнул, что северная граница нашей страны хорошо укреплена и такого прорыва вражеских войск, как в начале полномасштабной войны, уже не будет.

"Граница укреплена. Система противовоздушной и противоракетной обороны работает и имеет дополнительные возможности. Информации и у Украины, и наших партнеров гораздо больше. Уже идет открытая война и фактора неожиданности не будет. Это не значит, что попыток не будет. Но это будет суицидальный шаг, ведь повторения эффекта 24 февраля не будет", – сказал представитель нашей разведки.

Он подтвердил, что кремлевский диктатор Владимир Путин пытается втянуть беларуского коллегу Александра Лукашенко в войну, но у него "ничего не получается".

И дело не в том, что глава РБ "любит Украину или уважает международное право". "Просто прямое участие в войне стало бы самоубийством для его режима, поскольку это непременно повлияло бы как на беларускую армию, так и на политическую ситуацию", – объяснил Юсов.

Также он прокомментировал угрозы Путина разместить на территории РБ российское ядерное оружие. Для ГУР и разведок стран НАТО и ЕС это не было сюрпризом. Юсов напомнил, что еще в январе ГУР предупреждало, что Беларусь может стать для Российской Федерации площадкой для различных ядерных провокаций.

"Этому предшествовало официальное взятие на вооружение Беларуси комплексов "Искандер" или изменение конституции в части безъядерного статуса", – обратил внимание разведчик.

Он сказал, что Путин пытается повысить ставки и в очередной раз использовать шантаж, хотя с практической точки зрения решение о ЯО в Беларуси вызывает вопросы.

"На самом деле россияне уже давно удерживают тактическое ядерное оружие в этом регионе – в Калининградской области. Поэтому намерение разместить его в Беларуси – это лишь информационная кампания без серьезных последствий, очередной блеф. Поскольку других инструментов устрашения оппонентов у них уже нет", – считает Юсов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

–25 марта Путин объявил, что в Беларуси к 1 июля текущего года планируют закончить строительство хранилища для тактического ядерного оружия.

– Американский Институт изучения войны считает, что угрозы главы РФ о размещении тактического ядерного оружия в РБ не имеют отношения к риску разрастания ядерной войны. Этот риск по-прежнему остается очень низким.

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