Стало известно, сколько 'вагнеровцев' уже прибыло в Беларусь

По состоянию на 22 июля на территории Беларуси находятся по меньшей мере 5 000 наемников ЧВК "Вагнер", которые начали массово выезжать из России после неудавшегося мятежа. Группы "вагнеровцев", одновременно мигрирующих в соседнюю республику, исчисляются сотнями.

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Об этом рассказал полковник Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко. Он указал, что наши силовики пристально следят за перемещением боевиков.

"Замечу, что обстановка по линии границы остается полностью контролируемой пограничными подразделениями и другими составляющими Сил обороны нашего государства. Все они предупреждены о дальнейших рисках, которые могут исходить с территории Беларуси, к сожалению, подверженной влиянию Москвы и оказывающей поддержку в развязанной против Украины войне", – подчеркнул он.

Отметим, что в начале июля в сети появились первые фото вероятного полевого лагеря в Беларуси, построенного для наемников ЧВК "Вагнер". Он расположен в селе Цель Могилевской области (Осиповичский район).

Как сообщал OBOZREVATEL, Пригожин зарегистрировал собственную компанию "Конкорд" на территории беларуских Осиповичей, что свидетельствует о далеко идущих планах военного преступника. Основным видом деятельности новой компании заявлено "управление недвижимым имуществом".

А еще раньше в американской разведке подтвердили, что наемники российской ЧВК "Вагнер" продолжают прибывать на территорию Беларуси. Ранее стало известно, что "вагнеровцы" начали обучать армию РБ, в частности спецназовцев.

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